Четверо игроков клуба ЦСКА изолированы с подозрением на COVID-19
Четверо спортсменов московского ФК ЦСКА могли заразиться коронавирусом, их тесты выдали "сомнительные результаты". Об этом сообщает Свободная пресса со ссылкой на портал Metaratings.
По данным издания, на карантин были отправлены защитники Виктор Васин и Вадим Карпов, а также два полузащитника команды - Алан Дзагоев и Константин Кучаев.
Спортсмены не смогут принять участие в ближайшей встрече в рамках Лиги Европы. Издание напоминает, что спортсмены ЦСКА должны сыграть с голландским "Фейеноордом".
Участие футболистов в следующих матчах команды будет определяться результатами повторных тестов на COVID-19.
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