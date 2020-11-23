Четверо игроков клуба ЦСКА изолированы с подозрением на COVID-19

По данным издания, на карантин были отправлены защитники Виктор Васин и Вадим Карпов, а также два полузащитника команды - Алан Дзагоев и Константин Кучаев.

Спортсмены не смогут принять участие в ближайшей встрече в рамках Лиги Европы. Издание напоминает, что спортсмены ЦСКА должны сыграть с голландским "Фейеноордом".

Участие футболистов в следующих матчах команды будет определяться результатами повторных тестов на COVID-19.



