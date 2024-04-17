«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Кубка России
17 апреля 202421:46
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» и стал вторым финалистов Пути РПЛ Кубка России.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 17 апреля и завершилась со счетом 0:0. Первая встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.
Накануне определился первый финалист Кубка России. Им стал московский ЦСКА, который обыграл калининградскую «Балтику».
Финальный матч Кубка России пройдет 2 июня. Армейцы являются действующими обладателями титула, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru