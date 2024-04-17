«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Кубка России

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» и стал вторым финалистов Пути РПЛ Кубка России.

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Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 17 апреля и завершилась со счетом 0:0. Первая встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

Накануне определился первый финалист Кубка России. Им стал московский ЦСКА, который обыграл калининградскую «Балтику».

Финальный матч Кубка России пройдет 2 июня. Армейцы являются действующими обладателями титула, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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