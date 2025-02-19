«Через год забудут!»: Спортсмены на «Стероидной Олимпиаде» не побьют мировые рекорды
Даже самые сильные препараты не помогут спортсмену побить мировой рекорд, если у него нет выдающихся способностей, а звезды первой величины на «Стероидную Олимпиаду» не поедут, сказал НСН Александр Любимов.
«Стероидная Олимпиада» — не первый опыт проведения игр, альтернативных обычной Олимпиаде, однако она обречена на забвение, к тому же ее участники не смогут достичь основной цели — побить мировые рекорды. Об этом НСН заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.
США готовятся к проведению альтернативной Олимпиады под названием Enhanced Games («Улучшенные игры»), сообщило издание The New York Post. Главная особенность «Стероидной Олимпиады» (так ее называют в прессе) в том, что участники смогут использовать любые легальные препараты без прохождения допинг-теста. Цель таких игр — побить мировые рекорды. По словам организаторов, уже собраны десятки миллионов долларов, заявку на нее зарегистрировал пока лишь один спортсмен — экс-член сборной Австралии Джеймс Магнуссен. По словам Любимова, о «Стероидной Олимпиаде» все быстро забудут.
«Зрители на эти игры, конечно, придут, и даже при прекрасном пиаре они будут популярны, но недолго; неделю, месяц или год — никто не знает. Дело в том, что подобные игры в истории уже были. Достаточно вспомнить летнюю Олимпиаду 1980 года в Москве, когда альтернативные соревнования проходили на Западе или летние Игры 1984 года в Лос-Анджелесе с альтернативными соревнованиями в СССР. Сейчас об альтернативных состязаниях уже мало кто помнит. Скоро про “Стероидную Олимпиаду” все забудут, как будто бы ее никогда и не было», — сказал Любимов.
Собеседник НСН добавил, что побить мировой рекорд на таких играх не удастся.
«Установить мировой рекорд могут только звезды первой величины, которые туда никогда не поедут, поскольку у них есть возможность успешно выступать на нормальной Олимпиаде, но никак не середняки. Даже если спортсмену с весьма средними данными дадут несколько миллиардов, он никогда не сможет установить мировой рекорд. Суперлекарства не всегда дают суперрезультат. Почему? Потому что они, во-первых, зачастую небезопасны (тем более при передозировке). Во-вторых, есть предел человеческим способностям. Что же касается участие наших спортсменов в “Стероидной Олимпиаде”, никто им не будет мешать принимать в них участие, но, повторюсь, российские атлеты первой величины туда не поедут», — подытожил он.
Ранее глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд допустил скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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