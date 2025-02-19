«Через год забудут!»: Спортсмены на «Стероидной Олимпиаде» не побьют мировые рекорды

«Зрители на эти игры, конечно, придут, и даже при прекрасном пиаре они будут популярны, но недолго; неделю, месяц или год — никто не знает. Дело в том, что подобные игры в истории уже были. Достаточно вспомнить летнюю Олимпиаду 1980 года в Москве, когда альтернативные соревнования проходили на Западе или летние Игры 1984 года в Лос-Анджелесе с альтернативными соревнованиями в СССР. Сейчас об альтернативных состязаниях уже мало кто помнит. Скоро про “Стероидную Олимпиаду” все забудут, как будто бы ее никогда и не было», — сказал Любимов.

Собеседник НСН добавил, что побить мировой рекорд на таких играх не удастся.

«Установить мировой рекорд могут только звезды первой величины, которые туда никогда не поедут, поскольку у них есть возможность успешно выступать на нормальной Олимпиаде, но никак не середняки. Даже если спортсмену с весьма средними данными дадут несколько миллиардов, он никогда не сможет установить мировой рекорд. Суперлекарства не всегда дают суперрезультат. Почему? Потому что они, во-первых, зачастую небезопасны (тем более при передозировке). Во-вторых, есть предел человеческим способностям. Что же касается участие наших спортсменов в “Стероидной Олимпиаде”, никто им не будет мешать принимать в них участие, но, повторюсь, российские атлеты первой величины туда не поедут», — подытожил он.

Ранее глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд допустил скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

