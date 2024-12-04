Глава IWF допустил скорое возвращении тяжелоатлетов из РФ на международные турниры

Уточняется, что Джалуд в ходе конгресса Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.

«5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», - добавили в пресс-службе ФТАР.

Российские тяжелоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях с марта 2022 года. В мае исполком IWF сообщил о допуске россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе, однако спортсмены РФ отказались от предложения и были вынуждены пропустить чемпионат мира-2023 и Олимпиаду в Париже, напоминает «Радиоточка НСН».



