Черчесова уволили с поста главного тренера «Ференцвароша»
Бывшего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского клуба «Ференцварош». Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.
«Ференцварош» 19 июля проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче. Первая встреча завершилась вничью - 0:0.
После поражения от «Клаксвика» Черчесов провел переговоры с руководством венгерского клуба. Принято решение о его уходе с поста главного тренера.
Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. В первом матче под его руководством клуб проиграл команде «Пушкаш Академ» в национальном чемпионате.
Ранее Черчесов возглавлял московский «Спартак» и австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru