Черчесова уволили с поста главного тренера «Ференцвароша»

Бывшего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского клуба «Ференцварош». Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова

«Ференцварош» 19 июля проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче. Первая встреча завершилась вничью - 0:0.

После поражения от «Клаксвика» Черчесов провел переговоры с руководством венгерского клуба. Принято решение о его уходе с поста главного тренера.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. В первом матче под его руководством клуб проиграл команде «Пушкаш Академ» в национальном чемпионате.

Ранее Черчесов возглавлял московский «Спартак» и австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:ФутболВенгрияСтанислав Черчесов

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