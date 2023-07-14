Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова

Срок контракта с 28-летним игроком не уточняется.

В 2017 году эквадорский защитник перешел из «Ференцвароша» в «Краснодар». В составе кубанской команды Рамирес провел 187 игр, в которых забил три мяча.

«Ференцварош» возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист работает в венгерском клубе с 2021 года, с Черчесовым команда дважды выиграла чемпионат страны и стала обладателем Кубка Венгрии.

