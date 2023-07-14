Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова
14 июля 202312:09
Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес вернулся в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Срок контракта с 28-летним игроком не уточняется.
В 2017 году эквадорский защитник перешел из «Ференцвароша» в «Краснодар». В составе кубанской команды Рамирес провел 187 игр, в которых забил три мяча.
«Ференцварош» возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист работает в венгерском клубе с 2021 года, с Черчесовым команда дважды выиграла чемпионат страны и стала обладателем Кубка Венгрии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила, что страны НАТО спонсируют ядерный терроризм
- Актеру Ивану Краско сделали операцию
- Следственный комитет заочно предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины
- На Украине приняли проект о переносе празднования Рождества
- Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова
- Телеграм: Квантовый Путин и недовольные генералы
- Три человека пострадали в результате взрыва в автомобиле в Белгороде
- Главы МВД, Минобразования и Мининфраструктуры Молдавии подали в отставку
- Зампред Госдумы Борис Чернышов попал в ДТП
- Боксер Усик хочет составить конкуренцию Зеленскому на выборах президента Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru