Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес вернулся в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

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Срок контракта с 28-летним игроком не уточняется.

В 2017 году эквадорский защитник перешел из «Ференцвароша» в «Краснодар». В составе кубанской команды Рамирес провел 187 игр, в которых забил три мяча.

«Ференцварош» возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист работает в венгерском клубе с 2021 года, с Черчесовым команда дважды выиграла чемпионат страны и стала обладателем Кубка Венгрии.

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Фото: fclm.ru
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