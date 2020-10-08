Черчесов прокомментировал проигрыш сборной РФ шведам

Как сообщает ТАСС, Черчесов считает, что результат мог бы быть другим. По словам тренера, российская сборная владела инициативой и были моменты. Он отметил, что имеются индивидуальные недочеты, которые планируется исправлять в командной работе.

Товарищеский матч Россия - Швеция состоялся в четверг на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу шведов.

