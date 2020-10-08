Черчесов прокомментировал проигрыш сборной РФ шведам
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своей команды со Швецией, которая закончилась поражением россиян.
Как сообщает ТАСС, Черчесов считает, что результат мог бы быть другим. По словам тренера, российская сборная владела инициативой и были моменты. Он отметил, что имеются индивидуальные недочеты, которые планируется исправлять в командной работе.
Товарищеский матч Россия - Швеция состоялся в четверг на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу шведов.
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