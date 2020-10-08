Сборная РФ по футболу проиграла товарищеский матч Швеции
8 октября 202021:13
Сборная России по футболу проиграла товарищеский матч шведским футболистам.
Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу шведов.
Счет матча открыли шведы на 21-й минуте, гол забил Александер Исак. Отрыв сборной Швеции был увеличен во втором тайме: на 78-й минуте мяч в ворота россиян направил Маттиас Йоханссон.
В российской сборной отличился Александр Соболев, забив гол на 90-й минуте. Встреча команд состоялась на ВЭБ Арене в Москве.
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8 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru