Сборная РФ по футболу проиграла товарищеский матч Швеции

Сборная России по футболу проиграла товарищеский матч шведским футболистам.

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Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу шведов.

Счет матча открыли шведы на 21-й минуте, гол забил Александер Исак. Отрыв сборной Швеции был увеличен во втором тайме: на 78-й минуте мяч в ворота россиян направил Маттиас Йоханссон.

В российской сборной отличился Александр Соболев, забив гол на 90-й минуте. Встреча команд состоялась на ВЭБ Арене в Москве.

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ФОТО: pixabay.com
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