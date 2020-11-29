Черчесов пообещал, что Дзюба вернется в сборную России в качестве капитана

Форвард Артем Дзюба снова займет пост капитана российской сборной в марте 2021 года, заявил в эфире телеканала «Россия-24» главный тренер сборной Станислав Черчесов.

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«Он вернется в марте в сборную в качестве капитана (…) Ему позвонили, от моего имени привет передали, сказали, чтобы спокойно готовился к вечернему матчу (против "Краснодара" в чемпионате России - прим. ТАСС). Пару дней мы с ним общались по скайпу», - сообщил подробности Черчесов.

Накануне стало известно, что Дзюбе вернули капитанский пост в питерском «Зените».

Напомним, Артема Дзюбу лишили статуса капитана «Зенита» на фоне скандала с его интимным видео, попавшим в Сеть. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард не примет участие в матчах сборной России в Лиге наций в ноябре. Сам Дзюба принёс извинения в соцсетях.

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