Черчесов пообещал, что Дзюба вернется в сборную России в качестве капитана

«Он вернется в марте в сборную в качестве капитана (…) Ему позвонили, от моего имени привет передали, сказали, чтобы спокойно готовился к вечернему матчу (против "Краснодара" в чемпионате России - прим. ТАСС). Пару дней мы с ним общались по скайпу», - сообщил подробности Черчесов.

Накануне стало известно, что Дзюбе вернули капитанский пост в питерском «Зените».

Напомним, Артема Дзюбу лишили статуса капитана «Зенита» на фоне скандала с его интимным видео, попавшим в Сеть. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард не примет участие в матчах сборной России в Лиге наций в ноябре. Сам Дзюба принёс извинения в соцсетях.

