Дзюбе возвратили капитанскую повязку в «Зените»
Нападающий Артем Дзюба снова получил повязку капитана петербургской футбольной команды «Зенит». Об этом написано в Twitter-аккаунте клуба.
Дзюба сыграет в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Зенит» сразится с тульским «Арсеналом». Напротив фамилии футболиста указана буква «С», которая указывает на капитана команды. Об этом сообщает Lenta.ru.
Напомним, Артема Дзюбу лишили статуса капитана «Зенита» на фоне скандала с его интимным видео, попавшим в Сеть. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард не примет участие в матчах сборной России в Лиге наций в ноябре. Сам Дзюба принёс извинения в соцсетях.
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