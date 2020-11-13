СМИ: Шантажист оценил интим-видео Дзюбы в 5 млн долларов

Интимное видео нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы оценили в пять миллионов долларов. Как пишет «Фонтанка», именно эту сумму у российского форварда требовал шантажист.

По данным издания, Дзюба общался с вымогателем и даже записал разговор с требованием денег. Судя по тому, что скандальное видео оказалось в Сети, форвард отказал злоумышленнику.

Также личность шантажиста известна и правоохранительным органам - всю информацию о собеседнике футболиста изучают в центральном аппарате ФСБ, говорится в материале. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Несколько дней назад в Сети появилось интимное видео, которое хранилось на телефоне Артёма Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард не примет участие в ближайших матчах национальной команды. Сам Дзюба принёс извинения в соцсетях.

