СМИ: Шантажист оценил интим-видео Дзюбы в 5 млн долларов
Интимное видео нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы оценили в пять миллионов долларов. Как пишет «Фонтанка», именно эту сумму у российского форварда требовал шантажист.
По данным издания, Дзюба общался с вымогателем и даже записал разговор с требованием денег. Судя по тому, что скандальное видео оказалось в Сети, форвард отказал злоумышленнику.
Также личность шантажиста известна и правоохранительным органам - всю информацию о собеседнике футболиста изучают в центральном аппарате ФСБ, говорится в материале. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.
Несколько дней назад в Сети появилось интимное видео, которое хранилось на телефоне Артёма Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард не примет участие в ближайших матчах национальной команды. Сам Дзюба принёс извинения в соцсетях.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- «Победа» возобновит рейсы в Армению, ОАЭ, Черногорию и Кипр
- Песков: вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам еще не решен
- Священник рассказал об отношении церкви к дате «пятница, 13-е»
- Небензя и Тихановская встретились в ООН
- В России вырастут минимальные цены на алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru