Черчесов объяснил выбор вратаря в матче со сборной Финляндии

Корреспондент издания задал вопрос о том, почему на эту роль выбрали Сафонова, а не Антона Шунина. Черчесов напомнил, что Сафонов давно работает в команде, он подчеркнул, что вратарь «не взят с улицы». Главный тренер сборной добавил, что для следующих матчей также будут приниматься «оперативные решения».



Черчесов также рассказал о том, что у сборной был конкретный план на игру, который «легко читался». По его словам, футболисты должны были получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам.

Тренер заявил, что доволен результатом встречи, несмотря на минимальный счёт. Он подчеркнул, российская команда «по-прежнему в игре».

