Черчесов объяснил выбор вратаря в матче со сборной Финляндии

В игре между сборными РФ и Финляндии ворота российской команды защищал Матвей Сафонов. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал изданию «Чемпионат» о выборе вратаря в матче со сборной Финляндии.

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Корреспондент издания задал вопрос о том, почему на эту роль выбрали Сафонова, а не Антона Шунина. Черчесов напомнил, что Сафонов давно работает в команде, он подчеркнул, что вратарь «не взят с улицы». Главный тренер сборной добавил, что для следующих матчей также будут приниматься «оперативные решения».

Черчесов также рассказал о том, что у сборной был конкретный план на игру, который «легко читался». По его словам, футболисты должны были получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам.

Тренер заявил, что доволен результатом встречи, несмотря на минимальный счёт. Он подчеркнул, российская команда «по-прежнему в игре».

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:Станислав ЧерчесовСборная России По Футболу
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