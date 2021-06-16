Черчесов объяснил выбор вратаря в матче со сборной Финляндии
В игре между сборными РФ и Финляндии ворота российской команды защищал Матвей Сафонов. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал изданию «Чемпионат» о выборе вратаря в матче со сборной Финляндии.
Корреспондент издания задал вопрос о том, почему на эту роль выбрали Сафонова, а не Антона Шунина. Черчесов напомнил, что Сафонов давно работает в команде, он подчеркнул, что вратарь «не взят с улицы». Главный тренер сборной добавил, что для следующих матчей также будут приниматься «оперативные решения».
Черчесов также рассказал о том, что у сборной был конкретный план на игру, который «легко читался». По его словам, футболисты должны были получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам.
Тренер заявил, что доволен результатом встречи, несмотря на минимальный счёт. Он подчеркнул, российская команда «по-прежнему в игре».
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