«Черчесов может легко!» Булыкин считает, что «Локомотив» вновь поменяет тренера

Перестановки в тренерском штабе «Локомотива» еще не закончены, и в ближайшее время будет названо имя нового главного тренера, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

Ранее московский клуб объявил о завершении сотрудничества с руководителем по спорту и развитию, немцем Ларсом Корнеткой, уходе из тренерского штаба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, и назначении главным тренером Заура Хапова.