«Черчесов может легко!» Булыкин считает, что «Локомотив» вновь поменяет тренера
Заур Хапов - временная фигура, клуб откажется от иностранцев и сделает ставку на российского тренера, сказал в эфире НСН Дмитрий Булыкин.
Перестановки в тренерском штабе «Локомотива» еще не закончены, и в ближайшее время будет названо имя нового главного тренера, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.
Ранее московский клуб объявил о завершении сотрудничества с руководителем по спорту и развитию, немцем Ларсом Корнеткой, уходе из тренерского штаба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, и назначении главным тренером Заура Хапова.
«Сложно сказать, что руководители клуба преследуют таким шагами. У меня подозрение, что в ближайшее время мы еще услышим о перестановках в «Локомотиве» и пополнениях в тренерском штабе. Я думаю, что Хапов - это временная фигура, хотя я его знаю, как хорошего специалиста и человека, мы вместе играли. Хочется, чтобы у него все получилось, но мне кажется, что будет новый тренер», - сказал Булыкин.
По его мнению, «Локомотив» сделает ставку на российских тренеров и может пригласить Станислава Черчесова.
«Я думаю, будет российский специалист. От всех иностранцев сейчас будут избавляться – кто-то сам уехал, кого-то, наверное, уволили, будут делать ставку на своих специалистов. А сделали ставку на Хапова или ждут кого-то еще, это мы узнаем в ближайшем будущем. Семин – маловероятно, хотя бы был хорошей кандидатурой, Черчесов может легко», - отметил экс-игрок «Локомотива», «Динамо» и голландского «Аякса».
При этом Булыкин считает, что Хапову могут дать доработать до конца сезона
«Смотря, как у него получится, но я думаю, что до конца сезона будет Хапов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
1 марта на фоне событий на Украине немецкий специалист Маркус Гисдоль, работавший в «Локомотиве» с октября, был освобождён от должности главного тренера. На следующий день другой немецкий тренер Даниэль Фарке покинул «Краснодар».
«Локомотив» идет сейчас на пятом месте в российской Премьер-лиге.
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