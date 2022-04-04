Заир Хапов стал главным тренером «Локомотива»
Экс-вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» стал главным тренером команды. Об этом сообщается в аккаунте Twitter клуба.
⚡️Заур Хапов назначен главным тренером ФК «Локомотив»— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 4, 2022
➡️ Подробнее на официальном сайте: https://t.co/ziFDcCRj9r pic.twitter.com/1NPznYP66u
Отмечается, что Хапов имеет тренерскую лицензию категории «А-УЕФА», которая, по решению РФС, является достаточной для замещения позиции главного тренера.
Таким образом, 57-летний Хапов заменит немецкого тренера Маркуса Гисдоля, который покинул команду 1 марта. Хапов ранее занимал позицию тренера вратарей основной команды «Локомотива».
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