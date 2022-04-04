Заир Хапов стал главным тренером «Локомотива»

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Отмечается, что Хапов имеет тренерскую лицензию категории «А-УЕФА», которая, по решению РФС, является достаточной для замещения позиции главного тренера.

Экс-вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» стал главным тренером команды. Об этом сообщается в аккаунте Twitter клуба.

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