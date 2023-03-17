Черчесов: Лидер иранской сборной по футболу навяжет борьбу россиянам

По словам Черчесова, он не знает, как играет сборная Ирана, но игровые качества ее лидера Азмуна хорошо известны россиянам.

Отмечается, что Азмун играл в составе российских клубов «Рубин», «Ростов» и «Зенит» с 2013 года. В январе 2022 года иранский спортсмен перешел из «Зенита» в немецкий клуб «Байер». В составе иранской сборной Азмун участвовал в ЧМ-2022. Тогда команда покинула турнир по итогам группового этапа.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта 2023 года в 20:00 по московскому времени.

