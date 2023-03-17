Черчесов: Лидер иранской сборной по футболу навяжет борьбу россиянам
Лидер иранской сборной по футболу Сердар Азмун может навязать борьбу сборной России в предстоящем товарищеском матче между национальными командами. Об этом заявил бывший главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, сообщило издание «Спорт-Экспресс».
По словам Черчесова, он не знает, как играет сборная Ирана, но игровые качества ее лидера Азмуна хорошо известны россиянам.
Отмечается, что Азмун играл в составе российских клубов «Рубин», «Ростов» и «Зенит» с 2013 года. В январе 2022 года иранский спортсмен перешел из «Зенита» в немецкий клуб «Байер». В составе иранской сборной Азмун участвовал в ЧМ-2022. Тогда команда покинула турнир по итогам группового этапа.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта 2023 года в 20:00 по московскому времени.
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