Флаг России убрали во время матча на чемпионате мира по шашкам в Польше

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча на звание чемпиона мира по шашкам, который проходит в Польше, убрал со стола российский флаг, сообщает РИА Новости.

По его словам, он сделал это по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

«Польская сторона не совершила ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны», - отметил Павлицкий, который убрал не только флаг России, но и табличку с именем российской шашистки Тамары Тансыккужиной, играющей за звание чемпионки против представительницы Польши Наталии Садовской.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 16 декабря 2022 года запретил спортсменам России использовать российские флаг и гимн из-за допинг-скандалов, сообщает Ura.ru. При этом исполком WADA требовал отстранения РФ от крупных международных соревнований на четыре года.

