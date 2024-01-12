Чемпионка мира по блицу Гунина рассказала, что болеет волчанкой
Действующая чемпионка мира по блицу россиянка Валентина Гунина призналась, что уже на протяжении шести лет борется с волчанкой. Об этом шахматистка рассказала «Спорт-Экспрессу».
По словам 34-летней Гуниной, проблемы со здоровьем начались у нее несколько лет назад, однако окончательный диагноз медики поставили лишь в мае прошлого года. Как отметила шахматистка, из-за недуга ей «всегда хочется лечь спать». Однако Гунина заставляет себя двигаться, ей также помогает брат, который выводит ее на прогулки.
Шахматистка призналась, что волчанка спровоцировала проблемы с почками, боли в мышцах и тревожно-депрессивное расстройство, а на фоне терапии у чемпионки развилась катаракта.
«Из-за того, что пальцы болят, мне даже порой тяжело опустить фигуру. Так что играть в быстрые шахматы и блиц для меня то еще испытание, но в классику еще сложнее, отсутствие "физики" дает о себе знать», — поделилась Гунина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru