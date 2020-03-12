Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Отмечается, что соответствующее решение было принято властями провинции Квебек. В союзе добавили, что есть возможность переноса чемпионата на более поздний срок, однако «в любом случае не раньше октября».

ЧМ по фигурному катанию в текущем году должен был состоятся 16 по 22 марта в Монреале.

Ранее в Китае назвали сроки снижения активности коронавируса. По словам главы спецкомиссии по борьбе с эпидемией госкомитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань, темпы заражения COVID-19 снизятся после лета 2020 года.



