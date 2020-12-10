Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменили из-за COVID-19

Соревнование должно было состоятся в конце января в столице Хорватии. В Союзе, в частности, отметили, что решение принято в связи с «ухудшением ситуации с пандемией во всем мире».

Между тем, чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в конце марта в Стокгольме пока остается в силе. Однако, в союзе не исключили отмены соревнования, если ситуация не улучшится.



