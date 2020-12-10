Международная программа «Футбол для дружбы» установила новый мировой рекорд Гиннесса

Завершился восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». В его рамках юные спортсмены из 104 стран смогли стать участниками первого в истории онлайн-чемпионат мира по «Футболу для дружбы». А в общей сложности в мероприятиях восьмого сезона участвовало более 1 миллиона человек.

Отмечается, что юные участники при поддержке знаменитых спортсменов, представителей футбольных академий и журналистов ведущих СМИ провели более 50 мероприятий. В их ходе они не только получили новые знания о футбольной стратегии и тактике, но и попробовали свои силы в роли ведущих и корреспондентов, а также рассказывали о своих экологических и социальных инициативах и принимали участие в глобальных дискуссиях в рамках 75-летия ООН.

В завершении сезона ребята поучаствовали в онлайн-чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Победу в нем одержала сборная дружбы. В её состав вошли игроки из Боснии и Герцеговины, России, Казахстана, Латвии, ОАЭ и Турции. Соревнование прошло на платформе нового футбольного симулятора Football for Friendship World (F4F World).