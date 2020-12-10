Международная программа «Футбол для дружбы» установила новый мировой рекорд Гиннесса
Завершился восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». В его рамках юные спортсмены из 104 стран смогли стать участниками первого в истории онлайн-чемпионат мира по «Футболу для дружбы». А в общей сложности в мероприятиях восьмого сезона участвовало более 1 миллиона человек.
Отмечается, что юные участники при поддержке знаменитых спортсменов, представителей футбольных академий и журналистов ведущих СМИ провели более 50 мероприятий. В их ходе они не только получили новые знания о футбольной стратегии и тактике, но и попробовали свои силы в роли ведущих и корреспондентов, а также рассказывали о своих экологических и социальных инициативах и принимали участие в глобальных дискуссиях в рамках 75-летия ООН.
В завершении сезона ребята поучаствовали в онлайн-чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Победу в нем одержала сборная дружбы. В её состав вошли игроки из Боснии и Герцеговины, России, Казахстана, Латвии, ОАЭ и Турции. Соревнование прошло на платформе нового футбольного симулятора Football for Friendship World (F4F World).
Добавим, по итогам сезона 2020 года «Футбол для дружбы» стал обладателем мирового рекорда Гиннесса за проведение самого массового футбольного онлайн-мероприятия. Для ребят из более чем 100 стран был организован 2,5-часовой мастер-класс с прямыми включениями из многих стран мира, в том числе, Франции, России, Ирландии, Кипра, Перу, Индии и Испании. Ранее программа уже становилась рекордсменом Гиннесса за самую многонациональную футбольную тренировку на планете.
Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков завил, что «Газпром» реализует Международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы» с 2013 года. За это время проект объединил тысячи мальчишек и девчонок разных национальностей и физических возможностей из 211 стран.
Напомним, программа реализуется при поддержке ФИФА, УЕФА, национальных футбольных ассоциаций и ведущих клубов планеты. Глобальным послом программы выступает обладатель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос.
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