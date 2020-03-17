Чемпионат Европы-2020 перенесен из-за пандемии коронавируса
17 марта 202015:39
Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Такое решение принято УЕФА.
Как сообщается в Twitter футбольный союз Норвегии, соревнования состоятся с 11 июня по 11 июля следующего года.
Ранее ЧЕ-2020 был запланирован с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, пишет «Свободная пресса».
Ранее сегодня РФС отменил все футбольные турниры под своей эгидой из-за коронавируса.
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