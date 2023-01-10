Чемпион Олимпиады, фигурист Костомаров попал в реанимацию
Чемпион зимней Олимпиады 2006 года в Турине в спортивных танцах на льду Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации с воспалением лёгких. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.
Костомаров в начале года принимал участие в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз». По словам Заслуженного мастера спорта России, его товарища увезли в больницу по скорой минувшей ночью с диагнозом пневмония.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спортсмен подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Роману Костомарову 45 лет, на Олимпийских играх в Турине он завоевал золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой – нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Костомаров – Навка за спортивную карьеру также дважды становились чемпионами мира, трижды – побеждали на европейских первенствах, а также один раз - в финале серии Гран-при.
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