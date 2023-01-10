Чемпион Олимпиады, фигурист Костомаров попал в реанимацию

Шойгу заявил, что в этом году будет расширен арсенал современных ударных средств российских войск

Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала Лапина

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За 2022 год уменьшилось состояние 68 российских предпринимателей

Самым популярным в России автомобилем в 2022 году стала LADA Granta