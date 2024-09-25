Чемпион мира по футболу Варан объявил о завершении карьеры
Футболист, чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Рафаэль Варан завершил карьеру игрока. Об этом он сообщил в соцсетях.
Минувшим летом 31-летний игрок ушел из английского клуба «Манчестер Юнайтед» и подписал двухлетний контракт с итальянским «Комо». В августе защитник получил травму в первом же матче за команду, его исключили из заявки клуба в Серии А.
«Я хочу уйти сильным, а не просто цепляться за футбол... Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь. Итак, начинается моя новая жизнь за пределами поля», — заявил Варан.
По словам спортсмена, он останется работать в «Комо», но не в качестве игрока.
«Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время», — добавил футболист.
Ранее карьеру футболиста завершил трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин.
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