Чемпион мира по футболу Варан объявил о завершении карьеры

Минувшим летом 31-летний игрок ушел из английского клуба «Манчестер Юнайтед» и подписал двухлетний контракт с итальянским «Комо». В августе защитник получил травму в первом же матче за команду, его исключили из заявки клуба в Серии А.

«Я хочу уйти сильным, а не просто цепляться за футбол... Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь. Итак, начинается моя новая жизнь за пределами поля», — заявил Варан.

По словам спортсмена, он останется работать в «Комо», но не в качестве игрока.

«Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время», — добавил футболист.

Ранее карьеру футболиста завершил трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин.

