Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Васин завершил карьеру
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеру в 35 лет.
Последним клубом защитника был казахстанский «Кайрат», который он покинул летом этого года.
Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 год, три раза выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Всего за ЦСКА он провел 98 матчей и забил два гола.
Также Васин играл за нальчикский «Спартак», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».
Защитник провел 13 матчей в составе сборной России (последний — в 2017 году), в которых отметился двумя голами.
Ранее капитан сборной Мексики по футболу, защитник Сесар Монтес из испанской «Альмерии» перешел в стан московского «Локомотива», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Васин завершил карьеру
- Три сотрудника МЧС России пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку
- «Конец терпению»: Медведев допустил ядерный удар из-за шагов Запада на Украине
- Россиянка спасла Карлсена от технического поражения на шахматной Олимпиаде
- Турецкие СМИ заявляют о фотоподтверждении встречи Киева с террористами в Идлибе
- Рябков: Москва ответит на удары вглубь России так, чтобы мало не показалось
- В среднем более 40% россиян сознательно ограничивают активность в Сети
- Роспотребнадзор: Глютен нашли в 25% безглютеновых продуктов
- Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли на курском направлении более 13 тысяч военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru