Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Васин завершил карьеру

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеру в 35 лет.

Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»

Последним клубом защитника был казахстанский «Кайрат», который он покинул летом этого года.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 год, три раза выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Всего за ЦСКА он провел 98 матчей и забил два гола.

Также Васин играл за нальчикский «Спартак», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

Защитник провел 13 матчей в составе сборной России (последний — в 2017 году), в которых отметился двумя голами.

Ранее капитан сборной Мексики по футболу, защитник Сесар Монтес из испанской «Альмерии» перешел в стан московского «Локомотива», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортФутболистФутболисты

Горячие новости

Все новости

партнеры