Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Васин завершил карьеру

Последним клубом защитника был казахстанский «Кайрат», который он покинул летом этого года.



Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 год, три раза выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны. Всего за ЦСКА он провел 98 матчей и забил два гола.



Также Васин играл за нальчикский «Спартак», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».



Защитник провел 13 матчей в составе сборной России (последний — в 2017 году), в которых отметился двумя голами.

Ранее капитан сборной Мексики по футболу, защитник Сесар Монтес из испанской «Альмерии» перешел в стан московского «Локомотива», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

