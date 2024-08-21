Акинфеев рассказал, когда намерен завершить карьеру

По его словам, футбольный мяч он полюбил в 4,5 года и с тех пор «это вся его жизнь».

«Надеюсь, что ещё года полтора-два он побудет у меня», — заключил вратарь.

Ранее Акинфеев заявил, что ему приятно, когда его ставят в один ряд с прославленными голкиперами, «это льстит», но он относится к этом у спокойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».