Акинфеев рассказал, когда намерен завершить карьеру
21 августа 202418:09
Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что намерен играть ещё «полтора-два года».
По его словам, футбольный мяч он полюбил в 4,5 года и с тех пор «это вся его жизнь».
«Надеюсь, что ещё года полтора-два он побудет у меня», — заключил вратарь.
Ранее Акинфеев заявил, что ему приятно, когда его ставят в один ряд с прославленными голкиперами, «это льстит», но он относится к этом у спокойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru