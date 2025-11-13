Вокалист группы Lumen Рустем Булатов в интервью НСН раскрыл, что в мюзикле «Структура» зрители услышат песни группы в новом звучании, а также увидят отсылки к «1984» Джорджа Оруэлла, «Мы» Евгения Замятина и фильму «Матрица». Премьеры мюзикла пройдут в Москве в концертном зале «Измайлово» 27, 28 и 29 марта 2026 года.

- Расскажите подробнее о мюзикле. Кто его будет ставить и как родился сценарий?

-На нас вышли ребята, которые регулярно ставят мюзиклы. Компания называется «Сказки», инициатива полностью исходила от них. Были предложены различные варианты сюжетов, из всех возможных антиутопия нам показалась самой интересной. В течение нескольких месяцев писался сценарий. Мы следили за его развитием и как-то комментировали. Некоторые наши замечания режиссер и постановщик принимали к сведению, отдельные детали меняли. Сам мюзикл будет в двух актах. Будет 20 с лишним наших песен. В ближайшее время уже закончится кастинг и начнутся репетиции.

- Песни интегрировали в сценарий?

-Они интегрированы в сценарий, причем это сделано очень хорошо. Создатели постарались сделать так, чтобы сюжетная линия переплеталась с содержанием и настроением песни. Там очень хорошая и интересная работа была проведена. Это антиутопия, жанр, в котором было очень много высказываний. Все, кто как-то знаком с ним, найдут какие-то пересечения с известными книгами и фильмами. Конечно, там что-то и от «1984», и от Замятина «Мы», и что-то из «Матрицы».

- Сегодня все ставят мюзиклы: Розенбаум, Баста, Сергей Жуков. Это новый способ творческого высказывания?

-Я только от своих друзей узнал, что недавно вышло такое количество мюзиклов. Мы погружены в свой график и музыкальный ритм и эту историю несколько упустили.

- Кого ждете на этом мюзикле? Своих фанатов или надеетесь, что через мюзиклы любители театрализованных шоу откроют для себя творчество группы?

-Я надеюсь, конечно, что найдутся люди, которым будет интересна сама история. Несмотря на то, что здесь присутствует наша музыка, вклад других создателей, их участие очень велико. Конечно же, в конце должно получиться самостоятельное произведение, в котором наши песни и размышления будут готовыми штрихами. В этом смысле у этого могут оказаться собственные почитатели.

- Это будут ваши оригинальные композиции или песни с новыми аранжировками? Вы будете появляться на сцене?

-В спектакле будут задействованы столичные артисты и музыканты. Каждая композиция будет исполнятся вживую. Артисты мюзикла будут петь, но там еще будет ансамбль, который также будет исполнять музыку вживую. Там возможно какое-то изменение аранжировок. До обсуждения аранжировок и звучания каждой отдельной композиции мы еще не добирались, но примем участие в их создании. Исполнять все будут другие музыканты. Мы надеемся, что благодаря самому жанру мюзикла аранжировки приобретут уникальное звучание и получится совершенно новое прочтение знакомых композиций.

