«Челси» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский ФК «Челси» обыграл австрийский «Зальцбург» в матче группового этапа и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:Футбол
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