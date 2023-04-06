«Челси» объявил имя нового тренера

Лондонский «Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера, говорится в сообщении на сайте клуба.

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44-летний специалист будет тренировать клуб до конца сезона, Лэмпард уже руководил «синими» с 2019 по 2021 год.

После 29 туров «Челси» идет на 11-м месте. В активе у клуба 39 очков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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