«Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании

Мадридский «Реал» одержал уверенную победу в ответном матче с «Барселоной» и вышел в финал Кубка Испании по футболу.

Главным тренером ФК «Торпедо» стал испанец Жозеп Клотет

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Хет-трик оформил Карим Бензема, еще один мяч в ворота хозяев отправил Винисиус Жуниор.

В финале мадридский клуб сыграет против «Осасуны».

Первая игра завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Мюнхенская «Бавария» 24 марта объявила об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсманна. Новым наставником стал Томас Тухель, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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