«Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании
6 апреля 202301:16
Мадридский «Реал» одержал уверенную победу в ответном матче с «Барселоной» и вышел в финал Кубка Испании по футболу.
Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Хет-трик оформил Карим Бензема, еще один мяч в ворота хозяев отправил Винисиус Жуниор.
В финале мадридский клуб сыграет против «Осасуны».
Первая игра завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0.
Мюнхенская «Бавария» 24 марта объявила об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсманна. Новым наставником стал Томас Тухель, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru