«Челси» назвал имя нового главного тренера

Аргентинец Маурисио Почеттино возглавил лондонский «Челси». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

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51-летний специалист подписал контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, с шестого апреля команду временно возглавил бывший футболист «синих» Фрэнк Лэмпард. Он стал первым с 2005 года тренером английской премьер-лиги, проигравшим десять матчей подряд.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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