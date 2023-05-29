«Челси» назвал имя нового главного тренера

51-летний специалист подписал контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, с шестого апреля команду временно возглавил бывший футболист «синих» Фрэнк Лэмпард. Он стал первым с 2005 года тренером английской премьер-лиги, проигравшим десять матчей подряд.

