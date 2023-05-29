«Челси» назвал имя нового главного тренера
29 мая 202315:19
Аргентинец Маурисио Почеттино возглавил лондонский «Челси». Об этом говорится на официальном сайте клуба.
51-летний специалист подписал контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.
Напомним, с шестого апреля команду временно возглавил бывший футболист «синих» Фрэнк Лэмпард. Он стал первым с 2005 года тренером английской премьер-лиги, проигравшим десять матчей подряд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru