Чехия обыгрывает Нидерланды и выходит в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Чехии по футболу в воскресенье преподнесла главную на данный момент сенсацию Чемпионата Европы, обыграв в 1/8 финала Нидерланды со счетом 2:0.
Как и ожидалось, голландцы владели преимуществом и создавали опасные моменты, однако ключевым в матче стало удаление на 55-й минуте защитника «оранжевых» Маттейса де Лихта.
Прерывая выход один на один форварда чехов, де Лихт сыграл рукой. Российский арбитр Сергей Карасев сначала показал ему желтую карточку, однако после просмотра системы VAR поменял ее на красную.
Оказавшись в большинстве, сборная Чехии перехватила инициативу. На 68-й минуте Томаш Голеш забил первый мяч восточноевропейской сборной, а на 80-й Патрик Шик закрепил победу чехов.
Таким образом, сборная Нидерландов завершает свое выступление на Чемпионате Европы 2020. Сборная Чехии 3 июля сыграет в четвертьфинале с Данией.
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