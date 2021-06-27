Чехия обыгрывает Нидерланды и выходит в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Чехии по футболу в воскресенье преподнесла главную на данный момент сенсацию Чемпионата Европы, обыграв в 1/8 финала Нидерланды со счетом 2:0.

Как и ожидалось, голландцы владели преимуществом и создавали опасные моменты, однако ключевым в матче стало удаление на 55-й минуте защитника «оранжевых» Маттейса де Лихта.

Чехия обыграла Шотландию на Евро-2020

Прерывая выход один на один форварда чехов, де Лихт сыграл рукой. Российский арбитр Сергей Карасев сначала показал ему желтую карточку, однако после просмотра системы VAR поменял ее на красную.

Оказавшись в большинстве, сборная Чехии перехватила инициативу. На 68-й минуте Томаш Голеш забил первый мяч восточноевропейской сборной, а на 80-й Патрик Шик закрепил победу чехов.

Таким образом, сборная Нидерландов завершает свое выступление на Чемпионате Европы 2020. Сборная Чехии 3 июля сыграет в четвертьфинале с Данией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Чемпионат Европы по футболу 2020
ТЕГИ:НидерландыЧехияФутболЧемпионат Европы 2020
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры