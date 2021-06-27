Чехия обыгрывает Нидерланды и выходит в четвертьфинал Евро-2020

Прерывая выход один на один форварда чехов, де Лихт сыграл рукой. Российский арбитр Сергей Карасев сначала показал ему желтую карточку, однако после просмотра системы VAR поменял ее на красную.

Оказавшись в большинстве, сборная Чехии перехватила инициативу. На 68-й минуте Томаш Голеш забил первый мяч восточноевропейской сборной, а на 80-й Патрик Шик закрепил победу чехов.

Таким образом, сборная Нидерландов завершает свое выступление на Чемпионате Европы 2020. Сборная Чехии 3 июля сыграет в четвертьфинале с Данией.

