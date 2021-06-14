Чехия обыграла Шотландию на Евро-2020

Дубль Патрика Шика принес сборной Чехии победу над шотландцами со счетом 2:0 в матче Чемпионата Европы по футболу, состоявшемся в понедельник в Глазго.

Поначалу сборная Шотландии больше контролировала мяч и владела преимуществом, однако в концовке первого тайма чехам удалась голевая атака, которую завершил Шик точным ударом головой.