Чехия обыграла Шотландию на Евро-2020

Дубль Патрика Шика принес сборной Чехии победу над шотландцами со счетом 2:0 в матче Чемпионата Европы по футболу, состоявшемся в понедельник в Глазго.

Поначалу сборная Шотландии больше контролировала мяч и владела преимуществом, однако в концовке первого тайма чехам удалась голевая атака, которую завершил Шик точным ударом головой.

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Ну, а в начале второго тайма Шик сотворил настоящий шедевр, ударом с центра поля перекинув далеко вышедшего из ворот голкипера шотландцев Дэвида Маршалла.

Таким образом, по итогам первого тура Евро-2020 сборная Чехии вышла на первое место в Группе «D». На втором месте – Англия, на третьем – Хорватия, на четвертом – Шотландия.

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ФОТО: Чемпионат Европы по футболу 2020
ТЕГИ:ШотландияЧемпионат Европы 2020ФутболистыЧехияФутбол
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