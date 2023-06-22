CAS объявил даты слушания по делу Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил, что слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой пройдут 26-29 сентября.
В пресс-службе суда уточнили, что слушания пройдут в закрытом формате, участие некоторых участников дела возможно в режиме видеосвязи.
В CAS отметили, что до начала слушаний продолжится обмен письменными заявлениями, а дату вынесения окончательного решения по делу пока определить невозможно.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил и лишить её золота Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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