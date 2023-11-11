Бывший тренер «Зенита» Луческу заявил, что никогда не вернется в Россию

Ранее в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» тренер, покинувший киевское «Динамо», не исключал возвращения в РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Луческу, он «уважает все страны». Вместе с тем наставник отметил, что ситуация с его будущим после ухода из киевской команды «станет более понятной» через месяц.

Как заявил Луческу украинскому порталу, его последнее интервью было «на тему футбола, а не политики».

«Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь», — подчеркнул тренер.

По словам Луческу, он не хочет «покидать Украину врагом».

