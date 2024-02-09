Бывший судья Бутенко назвал полумерой идею ввести в футболе синюю карточку

В футболе есть более важные вещи, которые следует изменить, заявил в эфире НСН Андрей Бутенко.

Синяя карточка в футболе на сегодняшний день менее актуальна по сравнению с необходимостью ввода чистого времени, заявил в разговоре с НСН экс-глава судейского комитета РФС бывший судья Андрей Бутенко.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение ввести в футболе синие карточки, сообщает The Telegraph. Ее будут показывать спортсменам за тактический фол или споры с судьей. Получив карточку, игрок будет удален с поля на десять минут. В ближайшее время новое правило протестируют на матчах женских и молодежных лиг, а также в низших дивизионах Англии.

СМИ: В футболе могут ввести синюю карточку
«На мой взгляд, это полумера. Посадить человека на десять минут… А почему не на три или тридцать? Арбитр же не может определить степень тяжести травмы у игрока. Есть травма, нет ее – он же не врач! В первое время может повлиять на игру и поведение игроков положительно, но потом все нивелируется», - сказал Бутенко.

По его мнению, в футбольных правилах следует сделать акцент на изменении игрового времени.

«Много что нужно ввести или отменить. Откровенно скажу: была тема, что хотят ввести чистое время в футболе. На мой взгляд, это существенный, интересный факт, потому что во многих играх мы видим, особенно к концу игры, как выигрывающая команда начинает тянуть время. Чистое время в футболе решит многие вопросы», - подытожил экс-судья.

Ранее глава департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова заявила, что в России будет увеличено число студентов, занимающихся футболом. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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