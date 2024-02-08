СМИ: В футболе могут ввести синюю карточку

Источник издания утверждает, что она предполагает 10-минутное удаление с поля за преднамеренный фол или несогласие с официальным представителем матча.

Отмечается, что за две синих карточки или комбинацию жёлтой и синей карточек футболист получит красную карточку и будет удалён окончательно.

Собеседник The Telegraph отметил, что тестирование новых правил может пройти в следующем сезоне Кубка Англии и женского Кубка Англии.

Ранее главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет команду по завершении сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

