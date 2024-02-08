СМИ: В футболе могут ввести синюю карточку
Ещё один вид наказания может в ближайшее время появиться в профессиональном футболе. Как пишет The Telegraph, речь идёт о синих карточках.
Источник издания утверждает, что она предполагает 10-минутное удаление с поля за преднамеренный фол или несогласие с официальным представителем матча.
Отмечается, что за две синих карточки или комбинацию жёлтой и синей карточек футболист получит красную карточку и будет удалён окончательно.
Собеседник The Telegraph отметил, что тестирование новых правил может пройти в следующем сезоне Кубка Англии и женского Кубка Англии.
Ранее главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет команду по завершении сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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