В Москве задержали около 50 болельщиков «Спартака»
Около 50 болельщиков футбольного клуба «Спартак» задержаны сотрудниками правоохранительных органов в центре Москвы, сообщают «Известия».
Они нарушили общественный порядок. При этом беспорядков любители футбола не устраивали, однако кричали лозунги и выбегали на дорогу. Кроме того, фанаты перегородили улицу в центре города.
Напомним, московский футбольный клуб «Спартак» в Кубке России по футболу обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1. «Спартак» в четвертый раз стал обладателем футбольного трофея.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru