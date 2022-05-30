В Москве задержали около 50 болельщиков «Спартака»

Они нарушили общественный порядок. При этом беспорядков любители футбола не устраивали, однако кричали лозунги и выбегали на дорогу. Кроме того, фанаты перегородили улицу в центре города.

Напомним, московский футбольный клуб «Спартак» в Кубке России по футболу обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1. «Спартак» в четвертый раз стал обладателем футбольного трофея.

