Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер на 47-м году жизни
Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.
Тело боксера было обнаружено в его доме в Манчестере. Полиция подтвердила факт смерти и не считает её подозрительной. Известно, что Хаттон ранее говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостью от наркотиков.
После завершения карьеры он работал тренером. В июле 2025 года Хаттон анонсировал возвращение на ринг: его поединок с Эйсой Аль-Дахом из ОАЭ был запланирован на 2 декабря в Дубае.
Хаттон был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF, WBA и IBO, а также в полусреднем весе по версиям WBA и IBO. За карьеру он провёл 48 боёв, одержав 45 побед, из них 32 — нокаутом.
В 2005 году Хаттон победил Константина Цзю, завоевав титул IBF в первом полусреднем весе, что стало последним боем в карьере Цзю. Свой последний поединок Хаттон провёл в 2012 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восстановительные работы завершены после ЧП на железной дороге в Орловской области
- Четыре человека погибли в ДТП в Калужской области
- Подозреваемый в убийстве Кирка не признал вину и отказался сотрудничать со следствием
- Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер на 47-м году жизни
- СМИ: Обновление Android превратило смартфоны Google Pixel в «кирпичи»
- У блогера Влада А4 обнаружили долг свыше 2 млн рублей перед ФНС
- Глава Минздрава Мурашко спас мужчину во время перелета Москва – Ханой
- Шаман, Фук и Amre: Названы фавориты «Интервидения-2025»
- В МВД призвали не игнорировать автоматические уведомления приложений
- Крупный ландшафтный пожар разгорелся около ростовской Кулешовки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru