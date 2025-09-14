Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер на 47-м году жизни

Тело боксера было обнаружено в его доме в Манчестере. Полиция подтвердила факт смерти и не считает её подозрительной. Известно, что Хаттон ранее говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и зависимостью от наркотиков.

После завершения карьеры он работал тренером. В июле 2025 года Хаттон анонсировал возвращение на ринг: его поединок с Эйсой Аль-Дахом из ОАЭ был запланирован на 2 декабря в Дубае.

Хаттон был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF, WBA и IBO, а также в полусреднем весе по версиям WBA и IBO. За карьеру он провёл 48 боёв, одержав 45 побед, из них 32 — нокаутом.

В 2005 году Хаттон победил Константина Цзю, завоевав титул IBF в первом полусреднем весе, что стало последним боем в карьере Цзю. Свой последний поединок Хаттон провёл в 2012 году.

