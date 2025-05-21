Умер четырехкратный чемпион РФ по боксу Александр Шкаликов

Четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщила Федерация бокса Челябинской области.

«После продолжительной болезни ушел из жизни Александр Шкаликов — один из самых титулованных воспитанников школы бокса Копейска», - указано в сообщении на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

В федерации напомнили, что Шкаликов был мастером спорта международного класса, четырежды побеждал в первенствах страны (в 1992, 1993, 1994, 1995 годах), участвовал в чемпионатах мира и Европы 1994 года, в том же году становился финалистом Игр Доброй Воли.

Как сообщил брат спортсмена Андрей Шкаликов в беседе с ТАСС, боксер скончался из-за последствий серьезной автомобильной аварии, в которую попал несколько лет назад. Александру Шкаликову сделали операцию на черепе, однако «лечение пошло не так». Спортсмен стал инвалидом, он проходил лечение в интернате в Копейске.

Ранее на 82-м году жизни скончался заслуженный тренер России по боксу Иван Карандей, пишет RT.

