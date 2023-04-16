Бывшего наставника «Динамо» Шварца уволили из германской «Герты»

Футбольный клуб «Герта» объявил об увольнении главного тренера Сандро Шварца. Сообщение появилось на сайте команды.

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По данным немецких СМИ, Шварц встречался с руководством клуба в субботу, 15 апреля. Разговор длился почти полтора часа.

Новым наставником «Герты» стал Паль Дардаи. Договор подписан до конца сезона.

Шварц возглавил «Герту» в июне 2022 года. С октября 2020 года по май 2022-го он был наставником московского «Динамо». Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Мюнхенская «Бавария» 24 марта объявила об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсманна. На его место назначен Томас Тухель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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