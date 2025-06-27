СМИ: Ограблен дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Грабители забрались в дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News.

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По данным телеканала, полиция разыскивает трех подозреваемых. Злоумышленники перелезли через забор и проникли в дом, разбив окно.

Грабители скрылись с неким имуществом, стоимость которого не уточняется.

Ранее стало известно, что Брэд Питт сыграет главного героя в экранизации «Всадников» Тима Уинтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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