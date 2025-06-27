СМИ: Ограблен дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе
27 июня 202501:38
Грабители забрались в дом голливудского актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News.
По данным телеканала, полиция разыскивает трех подозреваемых. Злоумышленники перелезли через забор и проникли в дом, разбив окно.
Грабители скрылись с неким имуществом, стоимость которого не уточняется.
Ранее стало известно, что Брэд Питт сыграет главного героя в экранизации «Всадников» Тима Уинтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Ограблен дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru