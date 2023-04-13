Клуб Роналду «Аль-Наср» уволил главного тренера Гарсию

В сообщении говорится, что контракт с 59-летним французским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

До отставки Гарсии в местных СМИ стали появлятся публикации, в которых говорилось о недовольстве Роналду работой тренера и результатами команды.

Ранее мюнхенская «Бавария» объявила об отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера, на этом посту его сменил Томас Тухель, сообщает RT.

