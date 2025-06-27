Стало известно о планах США прекратить поиск военных преступлений на Украине

Администрация США рекомендовала прекратить финансирование программ поиска предполагаемых военных преступлений на Украине, сообщает Reuters.

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По данным агентства, рекомендацию направило Госдепу административно-бюджетное управление Белого дома.

Внешнеполитическое ведомство может оспорить это предложение. Отмечается, что вероятность такого решения госсекретарем Марко Рубио является небольшой.

Ранее США свернули расследование якобы преступлений РФ в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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