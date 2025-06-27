Стало известно о планах США прекратить поиск военных преступлений на Украине

ПВО вечером сбила ещё пять БПЛП над Брянской областью Евросовет не смог принять итоговое заявление по Украине из-за одной страны Нетаньяху заявил о расширении возможностей для мирных соглашений после операции против Ирана Бойца ММА Ахьядова осудили на 28 лет за убийство инспектора МАДИ в Москве Роналду по новому контракту с «Аль-Насром» будет получать рекордные €263 млн