Стало известно о планах США прекратить поиск военных преступлений на Украине
27 июня 202502:31
Администрация США рекомендовала прекратить финансирование программ поиска предполагаемых военных преступлений на Украине, сообщает Reuters.
По данным агентства, рекомендацию направило Госдепу административно-бюджетное управление Белого дома.
Внешнеполитическое ведомство может оспорить это предложение. Отмечается, что вероятность такого решения госсекретарем Марко Рубио является небольшой.
Ранее США свернули расследование якобы преступлений РФ в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем
- СМИ: Предстоящий визит Путина в КНР является тревожным сигналом для США
- Стало известно о планах США прекратить поиск военных преступлений на Украине
- Прилепин рассказал уехавшим артистам-иноагентам о правилах возвращения
- СМИ: Ограблен дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе
- Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины
- Пострадавший от нападения льва Владелец «Тайгана» начал ходить по палате
- Путин: Конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
- Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел не выспавшимся
- Цены на российскую нефть обвалились после перемирия Израиля и Ирана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru