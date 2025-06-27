Пострадавший от нападения льва Владелец «Тайгана» начал ходить по палате

Пострадавший от нападения льва владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщает пресс-служба парка.

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Он написал список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком. Отмечается, что мужчина быстро восстанавливается.

При этом Зубков пока не говорит из-за операции, перенесенных после укуса льва в области шеи. По словам врачей, это временно.

В момент нападения льва на владельца «Тайгана» рядом с ним находились около 20 других хищников, однако ни одно из животных не проявило агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

