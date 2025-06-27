Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины
27 июня 202501:01
Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о приеме Украины в объединение, сообщают «Известия».
Проект итогового заявления поддержали 26 из 27 стран Евросоюза. В заявлении отмечается, что Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече.
Венгрия стала единственной страной, отказавшейся поддерживать проект заявления.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Киева в Европейский союз вовлечет ЕС в прямой конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины
- Пострадавший от нападения льва Владелец «Тайгана» начал ходить по палате
- Путин: Конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
- Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел не выспавшимся
- Цены на российскую нефть обвалились после перемирия Израиля и Ирана
- ЕС выделит Украине €30,6 миллиардов в 2025 году, включая доходы от активов РФ
- В МИД назвали удар ВСУ по китайским журналистам в Курске террористическим актом
- Юра Борисов и команда «Аноры» стали членами Американской киноакадемии
- Самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье
- Назван срок, до которого может затянуться конфликт на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru