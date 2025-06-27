Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины

Проект итогового заявления поддержали 26 из 27 стран Евросоюза. В заявлении отмечается, что Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече.

Венгрия стала единственной страной, отказавшейся поддерживать проект заявления.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Киева в Европейский союз вовлечет ЕС в прямой конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

