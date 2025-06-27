Путин: Конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

По его словам, «конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, — всё, будем считать, в прошлом». Глава государства указал, что можно будет развивать экономические отношения со всеми странами региона, в том числе, и с Ираном.

Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что США вступили в войну с Ираном потому, что боялись полного уничтожения «сионистского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

