Путин: Конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
27 июня 202500:16
Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимир Путин.
По его словам, «конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, — всё, будем считать, в прошлом». Глава государства указал, что можно будет развивать экономические отношения со всеми странами региона, в том числе, и с Ираном.
Ранее верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что США вступили в войну с Ираном потому, что боялись полного уничтожения «сионистского режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
- Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел не выспавшимся
- Цены на российскую нефть обвалились после перемирия Израиля и Ирана
- ЕС выделит Украине €30,6 миллиардов в 2025 году, включая доходы от активов РФ
- В МИД назвали удар ВСУ по китайским журналистам в Курске террористическим актом
- Юра Борисов и команда «Аноры» стали членами Американской киноакадемии
- Самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье
- Назван срок, до которого может затянуться конфликт на Украине
- Аналитик допустил курс доллара по 100 рублей к концу августа
- Радзюкевич усомнился в успехе ремейка «Моей прекрасной няни» без Заворотнюк
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru