Бухарест и Копенгаген подтвердили намерение провести ЧЕ по футболу в 2021
Копенгаген и Бухарест подтвердили намерение принять у себя матчи чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление оргкомитетов. Организаторы подчеркивают, что вариант отказа от проведения матчей чемпионата Европы из-за его переноса не рассматривался.
Напомним, Бухарест должен принять три матча группы C, а также одну встречу 1/8 финала. Копенгаген, в свою очередь, намерен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, и также одну встречу 1/8 финала.
В марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы по футболу. Теперь турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее НСН писала, что велогонка «Тур де Франс» не состоится из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает BBC News. Информация появилась после того, как правительство Франции продлило запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил накануне, что ограничения будут действовать до середины июля.
Напомним, что проведение самой известной велогонки в мире было запланировано с 27 июня по 19 июля.
Кроме того, из-за пандемии коронавирусной инфекции был отменен турнир серии Большого шлема Уимблдон. Матчи должны были состояться с 29 июня по 12 июля этого года. Теперь они пройдут в период с 28 июня по 11 июля 2021 года. По этой же причине было принято решение о переносе Олимпийских игры в Токио. В Международном олимпийском комитете отметили, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа следующего года. Об этом сообщил глава оргкомитета «Токио-2020».
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