Бухарест и Копенгаген подтвердили намерение провести ЧЕ по футболу в 2021

Копенгаген и Бухарест подтвердили намерение принять у себя матчи чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление оргкомитетов. Организаторы подчеркивают, что вариант отказа от проведения матчей чемпионата Европы из-за его переноса не рассматривался.

Напомним, Бухарест должен принять три матча группы C, а также одну встречу 1/8 финала. Копенгаген, в свою очередь, намерен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, и также одну встречу 1/8 финала.

В марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы по футболу. Теперь турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.