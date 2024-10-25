«Уже есть Канада и Латвия»: Актер Дюжев заявил, что не боится санкций от США

Артист рассказал «Газете.Ru», что на него уже наложены санкции со стороны Канады и Латвии.

Дюжев также рассказал, что один французский канал посвятил целую передачу сериалу «Гудбай», в которой рассказали о режиссерах, сценаристах и самом исполнителе главной роли.

Ранее Дюжев рассказал о работе над ролью Байдена, напоминает «Радиоточка НСН».

