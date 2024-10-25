«Уже есть Канада и Латвия»: Актер Дюжев заявил, что не боится санкций от США
25 октября 202415:32
Актер Дмитрий Дюжев, сыгравший в сериале «Гудбай» президента США Джон Байдена, заявил, что не боится возможных санкций со стороны США.
Артист рассказал «Газете.Ru», что на него уже наложены санкции со стороны Канады и Латвии.
Дюжев также рассказал, что один французский канал посвятил целую передачу сериалу «Гудбай», в которой рассказали о режиссерах, сценаристах и самом исполнителе главной роли.
Ранее Дюжев рассказал о работе над ролью Байдена, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru