«Будет ничья»: Булыкин не поверил в победу «Локомотива» над «Спартаком»
Встреча московских команд в Кубке России по футболу завершится без победителя, уверенно заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Футбольные клубы «Локомотив» и «Спартак» имеют равные составы и будут играть раскованно при поддержке болельщиков, поэтому самый закономерный итог их встречи — это ничья, рассказал экс-нападающий сборной России и бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН.
«Спартак» примет «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Команды проведут первую игру в двухматчевом противостоянии. Начало 6 ноября в 19:30 по московскому времени. Булыкин предсказал яркий матч и хорошую борьбу.
«Учитывая, что на данной стадии Кубка России никто не вылетает, я прогнозирую, что футболисты будут играть без оглядки на результат. Я жду голов. Мы увидим хорошую борьбу и моменты. Здесь будет не такой смешанный состав, как вчера в матче “Зенит” и “Динамо”. Мастерство обеих команд высокое, поэтому самый явный итог — будет результативная ничья. “Локомотив” сейчас идет выше, показывает результат, а “Спартак пока не нашел свою игру, но футбол непредсказуем, а соперники равны, к тому же, еще будет и ответный матч. На игре нет Fan ID, поэтому придут активные болельщики и поддержат свои команды. Главное сегодня — реализация моментов, а все остальное уже мелочи», —- отметил он.
Ранее экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко защитил в эфире НСН руководство футбольного клуба «Спартак» от нападок фанатов.
