Футбольные клубы «Локомотив» и «Спартак» имеют равные составы и будут играть раскованно при поддержке болельщиков, поэтому самый закономерный итог их встречи — это ничья, рассказал экс-нападающий сборной России и бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН.

«Спартак» примет «Локомотив» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Команды проведут первую игру в двухматчевом противостоянии. Начало 6 ноября в 19:30 по московскому времени. Булыкин предсказал яркий матч и хорошую борьбу.