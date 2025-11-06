Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Белгородская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. В результате ударов пострадали два мирных жителя, сообщили в региональном оперштабе.

По данным администрации, в селе Червона Дибровка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал два коммерческих объекта. Ранение получил сотрудник одного из предприятий. Мужчине с баротравмой оказана помощь в белгородской городской больнице №2, после чего он отпущен домой на амбулаторное лечение. Ударом повреждены остекление административного здания, три легковых и два грузовых автомобиля, отмечает RT.

Еще один пострадавший обратился в Грайворонскую ЦРБ после атаки 2 ноября в селе Новостроевка-Первая. С баротравмой он госпитализирован в белгородскую больницу №2, где получает необходимую медицинскую помощь.

В Грайворонском округе зафиксировано несколько новых атак дронов. Один из них ударил по движущемуся легковому автомобилю в городе Грайворон, другой повредил крышу частного дома. В селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия, где повреждено оборудование. В селе Глотово от детонации выбиты окна в жилом доме и осколками посечен автомобиль. Кроме того, в селе Черемошное Белгородского района беспилотник атаковал частный дом — повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна, передает «Радиоточка НСН».

