Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Белгородская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. В результате ударов пострадали два мирных жителя, сообщили в региональном оперштабе.
По данным администрации, в селе Червона Дибровка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал два коммерческих объекта. Ранение получил сотрудник одного из предприятий. Мужчине с баротравмой оказана помощь в белгородской городской больнице №2, после чего он отпущен домой на амбулаторное лечение. Ударом повреждены остекление административного здания, три легковых и два грузовых автомобиля, отмечает RT.
Еще один пострадавший обратился в Грайворонскую ЦРБ после атаки 2 ноября в селе Новостроевка-Первая. С баротравмой он госпитализирован в белгородскую больницу №2, где получает необходимую медицинскую помощь.
В Грайворонском округе зафиксировано несколько новых атак дронов. Один из них ударил по движущемуся легковому автомобилю в городе Грайворон, другой повредил крышу частного дома. В селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия, где повреждено оборудование. В селе Глотово от детонации выбиты окна в жилом доме и осколками посечен автомобиль. Кроме того, в селе Черемошное Белгородского района беспилотник атаковал частный дом — повреждены кровля, фасад, забор и выбиты окна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Брюссель
- «Пьют коктейли»: Россияне не беспокоятся из-за тайфуна во Вьетнаме
- Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Энтони Хопкинс сыграет Чарльза Дарвина в новом фильме Джастина Чедвика
- «Будет ничья»: Булыкин не поверил в победу «Локомотива» над «Спартаком»
- Бизнесмен из Пензы стал фигурантом нового дела о мошенничестве
- Рогов пригласил Анджелину Джоли приехать в новые регионы РФ
- Милонов поддержал запрет уличных музыкантов в Петербурге
- Россиянкам рассказали о пользе приобретения автомобиля
- Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru